Minacce e botte alla madre: "Ti apro la trachea, ti ammazzo". Il giudice lo manda via di casa

"Ti taglio in due! Ti apro la trachea...". E ancora: "Stai attenta che ti ammazzo". Sono solo alcune delle frasi, alle quali seguivano spesso atti di violenza messi in atto da un 49enne reggiano nei confronti della madre.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, il gip del tribunale di Reggio ha disposto – su richiesta della Procura – la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di due chilometri e mezzo dalla mamma, nonché il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con lei e l’allontanamento dalla casa dove viveva.

Stando a quanto ricostruito dai militari del comando di Corso Cairoli, le condotte andavano avanti da otto mesi, complice anche l’uso smodato di droga dell’uomo. E proprio per procurarsi gli stupefacenti, chiedeva continuamente soldi alla donna, costretta sotto minaccia qualora lei si rifiutasse.

Tra i tanti episodi violenti portati alla luce dopo la denuncia della madre esasperata, quello più recente del gennaio scorso quando l’uomo ha spinto la madre facendola cadere a terra, puntandole poi un coltello e minacciandola ripetutamente di morte. E più volte, in passato, l’aveva strattonata e picchiata per poi andare in escandescenza distruggendo mobili e suppellettili in casa.

Andando a ritroso poi in questa brutta vicenda, anche altri due episodi. Nel giugno scorso, sempre durante un alterco per ottenere denaro al fine di acquistare la droga, l’ha colpita in testa con diversi schiaffi e sferrandole pure pugni e calci dietro alla schiena nonché alle gambe. Infine, ad agosto, le gravissime frasi: "Stai attenta che ti ammazzo". E ancora: "Ti taglio in due". Parole che hanno fatto scattare – in virtù del codice rosso – il provvedimento giudiziario.