"Minacce e insulti tutti i giorni" Un 43enne a processo per stalking

di Alessandra Codeluppi

"Lui mi tormentava. Diceva in giro volgarità sulla nostra vita sessuale. E si lamentava sostenendo che non gli facevo vedere nostra figlia". Protetta dal paravento nell’aula del tribunale, parla una donna che ha sporto denuncia verso l’ex compagno, ora chiamato a rispondere di stalking nel processo in corso davanti al giudice Francesca Piergallini. Non è il primo procedimento giudiziario a carico dell’uomo, un 43enne di origini campane, per vessazioni sulle donne: anche un’altra sua ex aveva segnalato di averne subite. A oggi l’imputato risulta detenuto per altra causa rispetto a quella discussa nel dibattimento di ieri: l’uomo era seduto al banco accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. A essere sentita, davanti al giudice, è stata una donna di 40 anni, che si è costituita parte civile affidandosi all’avvocato Federica Riccò: ha riferito di aver avuto con lui una lunga relazione, coronata dalla nascita di una bambina. Si è soffermata poi su quanto sarebbe avvenuto tra il maggio e il giugno 2017 a Montecchio: "Lui mi insultava e mi minacciava tutti i giorni, tanto che ho dovuto bloccarlo anche sul cellulare".

Quando il giudice le chiede perché lui si comportasse così, risponde: "Lui non lavorava o lo faceva saltuariamente. È diventato aggressivo quando mi sono rifiutata di dargli soldi". Anche l’uomo (di spalle nella foto), difeso dall’avvocato Liborio Cataliotti (ieri sostituto dall’avvocato Fabio Rossi), ha reso dichiarazioni spontanee, parlando di gelosia e di attriti scoppiati dopo che la loro relazione era finita: "Ero esasperato perché non mi faceva più vedere nostra figlia. Lei era arrabbiata perché nostra figlia aveva visto che io avevo un’altra compagna". Per questa vicenda, il 43enne era stato arrestato dai carabinieri nel marzo 2021, quando si era sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Nell’altro filone, era stato in carcere nel 2017 per violenze ai danni della madre e minacce a una ex di 30 anni. Nel 2019 era stato arrestato di nuovo per stalking nei confronti della 30enne. Secondo l’accusa, si era presentato davanti all’asilo frequentato dalla figlia della coppia dove aveva cercato di colpire la 30enne con una testata. E aveva rivolto minacce anche a un amico della ex, un 32enne: ‘Vi squarto vivi’. Il processo di ieri proseguirà in maggio quando saranno sentiti tre testimoni.