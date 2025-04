Minacce e offese a Carletti. Sono 39 gli ’hater’ imputati

"Un’enorme macchina d’odio che investì l’allora sindaco di Bibbiano Andrea Carletti". Vengono definiti così, nell’atto in cui lui si costituisce parte civile, i numerosi insulti sui social rivolti all’ex primo cittadino dopo il 27 giugno 2019, quando scattarono le misure cautelari nell’inchiesta ’Angeli e demoni’ sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza. Il procedimento è approdato ieri all’udienza predibattimentale davanti al giudice Francesco Panchieri: sui 47 imputati, Carletti ha deciso di chiedere i danni a 39, accusati di diffamazione e minacce; con gli altri nel frattempo è stato raggiunto un accordo risarcitorio a seguito del quale la querela è stata ritirata. L’ex sindaco è assistito dall’avvocato Giovanni Tarquini, che ieri ha chiesto che siano contenuti i tempi del processo per evitare la prescrizione, prevista per la fine del 2026: "Questo fascicolo - dichiara il legale – è rimasto fermo troppo tempo in Procura".

I 39 imputati sono originari di tutt’Italia: figura anche chi esibì, durante una manifestazione pubblica a Bibbiano datata 18 luglio 2020, un cartellone con la scritta "Wanted". E poi gli autori di frasi pubblicate su Facebook: "Spero solo che vi proteggano bene le forze dell’ordine... perché se ci mettiamo le mani noi... manco l’aria rimane di voi m.", "Attento a uscire di casa, figlio di p.", "Bisogna sgozzarne uno per educarne 100", "Chissà come sarà tutta la vita ad aspettare il momento in cui un padre ti pianterà una pallottola nelle ginocchia e una nei genitali, o immaginare che dietro un angolo ti aspetti qualcuno per prenderti a sprangate in faccia... io al posto tuo avrei paura e preferirei il carcere a vita" e "Quando otterrai una misura alternativa ai domiciliari guardati sempre le spalle...".

Figura anche l’autore della vignetta che raffigurava Carletti accompagnata dalla frase "Attenzione bambini. Bibbiano, l’uomo nero è del Pd": nell’atto di parte civile, si dice che "ebbe il "merito" di diventare il manifesto dell’inchiesta e in particolare del ruolo erroneamente attribuito a Carletti", che alimentò "una macchina d’odio a distanza di anni tutt’altro che svanita" e che fu talmente condivisa "diventando persino l’immagine del profilo di alcuni utenti su Facebook".

Si rileva: "Carletti e i suoi familiari hanno subito reiterate minacce di morte che gli hanno causato timore e preoccupazione, da lui vissuti tuttora".

Di recente l’ex leader grillino Luigi Di Maio, ministro e vicepremier nel 2019, è stato archiviato dall’accusa di diffamazione verso l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti per il post su Facebook pubblicato il 27 giugno 2019: secondo il giudice Andrea Rat si trattò di "opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e, come tali, insindacabili".