Minacce e offese a moglie e figlie. Condannato per maltrattamenti

"Ti ammazzo, se vado in carcere non mi interessa, la mia vita è finita". È una delle frasi rivolte da un 54enne di origini albanesi alla moglie, oggi ’ex’, moldava classe ’84, prima di finire a processo ed essere condannato a due anni di carcere - pena sospesa e condizionata alla frequenza di un centro per uomini maltrattanti. Ed è precisamente di maltrattamenti l’accusa a carico dell’uomo, avvenuti dall’estate del 2016 fino a quella del 2023. I due si erano conosciuti quando lei aveva già una figlia da una precedente relazione, dal loro matrimonio è poi nata una seconda figlia. I quattro hanno condotto una vita familiare unita, fin quando le cose non sono iniziate a peggiorare anche a causa - secondo quanto emerso - dell’abuso di alcolici da parte del 54enne.

Da una prima denuncia della moglie era scattato l’allontanamento del marito da casa. A cavallo tra il 2016 e il 2017 i due si sono poi separati anche legalmente. "Ecco vedi il cimitero, se non mi ascolti e non fai la brava finirai lì" è una delle minacce riportate nel capo d’imputazione, e ancora: "Se chiedi la separazione io il giorno dopo ti ammazzo e le tue figlie finiscono in mezzo a una strada". In un’occasione l’uomo avrebbe insultato la moglie per il cibo preparato, scagliandolo a terra; in un’altra avrebbe smesso di pagare le bollette lasciando la donna e le figlie senza luce e gas. Alle due figlie, tra l’altro, sarebbero state rivolte offese pesanti da parte del 54enne: la posizione dell’uomo si è aggravata, d’altra parte, proprio per aver attuato le condotte maltrattanti alla presenza delle minori.

Ieri davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti (foto), a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri, il pubblico ministero Valentina Salvi ha domandato la pena di 3 anni di reclusione. La moglie si è costitutuita parte civile tramite la legale Federica Riccò, avanzando la richiesta di 15mila euro di risarcimento per lei e le figlie.

L’avvocato Maurizio Attolini, che difende il 54enne (incensurato), ha chiesto la derubricazione del reato da maltrattamenti a minacce. Il collegio ha mantenuto la condanna per maltrattamenti, ma con pena di due anni sospesa e condizionata alla frequenza di un centro di assistenza per uomini maltrattanti, con provvisionale di 5mila euro più circa 1.500 euro di spese legali da versare alla parte civile. È stato poi interrotto il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare: l’uomo potrà continuare a vedere le figlie, alla presenza degli assistenti sociali.

