Minacce e paura all’Urp di via Farini. Uomo alterato dà in escandescenze: "Domani torno e sfondo la porta"

di Giulia Beneventi

"Domani torno e sfondo la porta": caos, minacce e paura all’Ufficio relazioni col pubblico (Urp) del Comune, in via Farini, dove ieri mattina si è presentato un uomo in forte stato di alterazione. Nessun danno a cose o persone, per fortuna, ma le forze dell’ordine sono dovute intervenire per ben due volte.

L’episodio ha attirato l’attenzione di parecchi clienti dei bar e delle attività commerciali della zona, oltre a un utente che si trovava dentro l’ufficio proprio quando il soggetto è entrato la prima volta.

Descritto come "straniero e abbastanza giovane", l’uomo appariva molto alterato e aveva "atteggiamenti minacciosi". Tant’è vero che è stato richiesto l’intervento della polizia locale. Gli agenti sono arrivati e hanno cercato di calmarlo, rimanendo lì per almeno un’ora, fin quando è arrivata l’ambulanza che l’ha caricato e portato via.

Tutto pareva essere tornato alla normalità, almeno fino al momento in cui quella stessa persona - non più lucida di prima - si è ripresentata all’Urp. Mancavano pochi minuti alla chiusura e, a quanto raccontato da cittadini presenti, avrebbe avanzato verso il personale comunale la pretesa di fermarsi a dormire dentro i locali dell’Urp.

Richiesta che ovviamente non poteva essere soddisfatta, a quel punto l’uomo ha iniziato a dare in escadescenze peggio di quanto già avvenuto poche ore prima.

Le urla hanno attirato ancora di più l’attenzione: "Domani torno e questa porta (quella a vetri dell’ingresso che dà su via Farini, ndr) la sfondo a calci".

La situazione è peggiorata di minuto in minuto, finché di nuovo non si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Questa volta oltre alla polizia locale sono arrivati anche i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e ristabilito la calma.