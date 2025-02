Minacce e rapine sul bus, due giovani denunciati

Gli si sono avvicinati due giovani, minacciandolo mentre era a bordo di un autobus di linea, sulla tratta fra Castelnovo Sotto e Reggio. Per ben due volte i due ragazzi hanno usato il sistema della minaccia per farsi consegnare il denaro che la vittima aveva con sé: prima una quarantina di euro, poi altri spiccioli che gli erano rimasti in tasca. E’ accaduto lo scorso ottobre. Quando la vittima – di appena 17 anni – è scesa dall’autobus, ha telefonato alla madre, raccontandole quanto era successo. Poi, insieme al genitore, il ragazzino minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri di Castelnovo Sotto per formalizzare la querela, in quel momento contro ignoti.

Sono state avviate le indagini che hanno portato alla denuncia dei due presunti responsabili: un sedicenne residente fuori provincia, segnalato al tribunale dei minori di Bologna, e un 19enne abitante nella Bassa reggiana, denunciato alla magistratura per estorsione in concorso. Fondamentali per le indagini sono risultate le immagini della videosorveglianza interna del mezzo di trasporto pubblico, che hanno consentito ai carabinieri di seguire da subito una pista ben precisa. I due denunciati sono stati inoltre riconosciuti dalla vittima in una apposita seduta fotografica. Sulla stessa tratta del bus già in passato erano stati segnalati simili episodi, tanto da non escludere che alla base possano esservi gli stessi giovani denunciati per l’episodio avvenuto lo scorso ottobre.

Antonio Lecci