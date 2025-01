Minacce e stalking: a processo un 38enne

di Alessandra Codeluppi

Un uomo di origine rumena, era stato arrestato in flagranza nell’agosto 2015: era stato trovato a casa della sua ex, da dove non voleva andarsene. Dieci anni dopo, tra vari rinvii dovuti anche all’allarme Covid, il fascicolo è approdato al processo che lo vede imputato per varie accuse, che entro la fine di quest’anno dovrebbero cadere in prescrizione.

L’uomo, oggi 38enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Sabrina Tagliati, dopo un periodo di convivenza non avrebbe accettato la fine della storia. L’ex compagna lo avrebbe quindi mandato fuori di casa e lui avrebbe reagito in modo aggressivo.

In tutte le sere dal 22 luglio al 30 luglio 2015, e anche il 4 agosto di quell’anno, avrebbe spinto la porta e, impedendo alla donna di chiuderla, si sarebbe introdotto dentro casa sua e in un caso anche in giardino. Tutto questo perché lui non avrebbe voluto andarsene.

Poi avrebbe detto alla ex che l’avrebbe uccisa se avesse contattato il 112 e avrebbe preso il suo telefono, rompendolo. L’avrebbe costretta a non chiamare le forze dell’ordine e, una volta entrato, continuando a minacciarla di morte, l’avrebbe costretta a stare seduta per ore su una sedia o su un divano.

In quello stesso periodo si sarebbe reso anche responsabile di stalking: oltre a entrare ripetutamente nell’abitazione dell’ex convivente, l’avrebbe chiamata insistentemente, chiesto di incontrarla e le avrebbe domandato pure denaro, rubandole anche il cellulare e insultandola: "Fai schifo".

All’esito degli accertamenti dei carabinieri, il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto il rinvio a giudizio. Nel processo con rito ordinario davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri era prevista l’audizione della donna (la quale non si e costituita parte civile) attraverso un videocollegamento, che è stata rinviata per problemi di salute a marzo, quando lei sarà sentita con le medesime modalità.