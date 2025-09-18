"Minacce social, interpelleremo le autorità"

"Occhio alle pistolettate volanti" è il commento pubblicato dal profilo Facebook a nome di Vittorio Margini (identità in realtà inesistente) su cui il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia "chiederà alle autorità competenti di indagare". Il commento (foto di Reggio Report) arriva da un profilo falso ed è stato pubblicato sotto un post dell’avvocata Antonella Giglioli, dirigente del partito, che ritrae un momento della Festa del Tricolore organizzata al parco Tocci il weekend scorso dai meloniani, in particolare il dibattito a cui hanno partecipato il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove e Gianluca Vinci.

Dopo la reazione del partito, il commento e il profilo sono stati eliminati. "Anche qualora fosse stato inteso come una battuta di pessimo gusto – prosegue Fd’I – non può essere derubricato a semplice leggerezza. Si tratta di un segnale allarmante che non possiamo ignorare né minimizzare. In un contesto storico in cui la violenza contro esponenti politici, spesso alimentata da divergenze ideologiche, assume connotati sempre più preoccupanti, quanto accaduto a Reggio Emilia deve essere preso con la massima serietà. Anche un messaggio apparentemente “ironico” può rappresentare il preludio a derive ben più pericolose".

"Fratelli d’Italia condanna con fermezza ogni tentativo di intimidazione e chiederà alle autorità competenti di indagare sull’accaduto, così da chiarirne la natura e prevenire eventuali rischi – conclude la nota inviata ieri –. La politica deve rimanere terreno di confronto democratico, non di minacce o violenza".