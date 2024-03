Minaccia armato di pistola capotreno e viaggiatori: preso. Ma il complice è in fuga

Ha minacciato il capotreno e i passeggeri con una pistola sciacciacani, poi è fuggito con l’aiuto di un altro uomo. Ma alla fine è stato preso dalla polizia ferroviaria e denunciato. Mentre il complice è tuttora ricercato dagli investigatori che hanno aperto la caccia all’uomo. È successo mercoledì sera scorso a bordo di un convoglio ferroviario in viaggio che è stato fatto fermare d’urgenza in stazione a Reggio per consentire agli agenti di salire e fermarli. Una missione riuscita però solamente a metà.

Non appena si sono aperte le porte, infatti, i due malfattori hanno cominciato a correre lungo i binari. A quel punto è partito l’inseguimento a piedi da parte delle forze dell’ordine che sono riusciti ad acciuffarne solo uno, ossia colui che è stato trovato in possesso della pistola poi sequestrata. Non senza difficoltà dato che è nata anche una colluttazione con uno degli agenti della Polfer. Ma alla fine è stato bloccato con le manette d’ordinanza.

A finire nei guai, un 22enne che dovrà rispondere di una sfilza di accuse, in concorso col complice: minaccia aggravata, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, percosse e oggetti atti ad offendere senza possederne la licenza. Sono ancora tutti da ricostruire i motivi che hanno portato al gesto sconsiderato, ma si presuppone uno scopo di rapina.