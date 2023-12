Minaccia baristi e clienti, poi danneggia arredi: ventenne multato

I carabinieri della caserma di Reggiolo si stanno occupando di una vicenda che vede coinvolto un ventenne residente in paese. In stato di alterazione per abuso di alcolici, domenica sera risulta aver provocato danni a causa del suo comportamento aggressivo in un bar di via Cappelletta, a ridosso del centro storico del paese. E al termine degli accertamenti il ventenne se la sarebbe cavata, almeno per ora, con una sanzione per ubriachezza molesta, senza ulteriori provvedimenti giudiziari. Il ventenne avrebbe offeso e minacciato barista e clienti, per poi danneggiare arredi e una vetrina. Sembrava essersi calmato, ma una volta fuori dal bar ha dato vita a un violento diverbio con altre due persone, poi fuggite all’arrivo dei carabinieri, intervenuti con una pattuglia della polizia locale. Anche il ventenne avrebbe cercato di allontanarsi, bloccato dai carabinieri. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza della vicina sede di Croce rossa, con gli operatori che si sono limitati ad alcune medicazioni sul posto. Il ventenne, ora indagato per varie ipotesi di reato, ha infatti rifiutato il trasporto in pronto soccorso.