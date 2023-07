Minaccia col bastone i passanti in zona stazione Poi si sdraia in strada davanti ad un autobus

Prima ha minacciato i passanti di picchiarli, poi si è sdraiato in mezzo alla strada davanti ad un autobus di Seta impedendogli di proseguire la corsa. Paura nella tarda serata di giovedì in viale IV Novembre, in zona stazione dove uno straniero è andato in escandescenza probabilmente a causa di uno smodato di sostanze alcoliche. L’uomo visibilmente agitato girava con un grosso e lungo bastone col quale infastidiva i passanti. Poi ha cercato di impedire ad un mezzo di linea urbana di passare. La scena è stata ripresa dai passanti e dai passeggeri sul bus; le telecamere in dotazione del mezzo di trasporto pubblico hanno ripreso tutto e saranno consegnate alla polizia al fine di identificare l’esagitato che rischia anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio. A lanciare l’allarme sulla sicurezza è l’autista già sindacalista Alberto Brescia: "Non c’era neppure un agente di polizia in stazione – ha detto – La situazione è sempre più preoccupante, ogni giorno sugli autobus si rischia e si è in pericolo. E se avesse preso a bastonate l’autobus, spaccando il vetro? Il questore, il prefetto e il sindaco prendano in mano la situazione, non si può andare avanti così".