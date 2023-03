Minaccia col coltello l’ex compagna Arrestato ed espulso dall’Italia

È stato arrestato per aver minacciato con un coltello l’ex compagna. In manette è finito un 32enne marocchino, con problemi di tossicodipendenza, il quale ha cominciato a litigare con una donna all’interno del Sert di via Bocconi a Reggio, nel quale entrambi erano ospiti.

I due avevano avuto una relazione in passato e l’uomo, dopo essere stato lasciato, non ha voluto farsene una ragione e ha cominciato ad andare in escandescenza.

Gli operatori della struttura hanno dato l’allarme alla questura che ha inviato due pattuglie delle Volanti sul posto. Alla vista degli agenti, l’uomo ha gettato a terra il coltello ed è stato bloccato, mentre la donna sotto choc è stata presa in assistenza dal personale di polizia e poi dal 118. Il coltello è stato sequestrato infine dagli agenti.

Il giovane, con diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato in caserma dove al termine delle formalità di rito è stato accusato di atti persecutori.

Sottoposto a giudizio per direttissima, il giudice ha applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Ieri infine è stato scarcerato e portato al centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia, in attesa di essere espulso dal territorio nazionale.