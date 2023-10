Minaccia di morte il vicino di casa e gli lancia oggetti contro la porta

Minaccia di morte i vicini e lancia oggetti contro gli infissi: un uomo di 49 anni, residente nel comprensorio ceramico, è stato denunciato con le accuse di danneggiamento e minaccia. Nella tarda serata dello scorso 16 settembre si è verificata una lite tra il 49enne e un vicino di casa. Il 49enne ha poi lanciato degli oggetti contro gli infissi e le pareti esterne di un appartamento in cui si trovavano un ragazzo di 34 anni assieme alla sua compagna. La coppia ha sentito dei rumori provenire dal retro dell’abitazione, scoprendo che erano causati dal lancio degli oggetti.

Il 49enne ha pronunciato anche frasi minacciose nei confronti sempre del 34enne e della donna come: "Vengo lì e vi ammazzo". Un comportamento piuttosto pericoloso e non sono mancati i momenti di apprensione e preoccupazione. È stato lanciato l’allarme alla centrale del 112 e sul posto è prontamente arrivata una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano per compiere immediatamente gli accertamenti. I militari dell’Arma hanno dunque identificato l’aggressore, l’uomo di 49 anni. Sono stati pure ascoltati altri condomini che avevano precedentemente assistito al grave episodio. Le vittime hanno in seguito formalizzato la relativa denuncia. I carabinieri hanno così iniziato le indagini, supportate da valide e concordi testimonianze. Nei guai è finito il 49enne.

Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti: è stato infatti denunciato alla Procura reggiana con le accuse di danneggiamento e minaccia. Sarebbero le incomprensioni dovute a cattivi rapporti di vicinato i motivi che hanno spinto l’uomo a gettare gli oggetti contro gli infissi e pareti esterne dei vicini. Anche nei comuni della nostra provincia sono purtroppo frequenti le liti tra vicini di casa. Spesso è richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per evitare ulteriori conseguenze spiacevoli per le persone coinvolte.

Matteo Barca