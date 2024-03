Minaccia di morte la madre: denunciato

Non solo la denuncia per maltrattamenti in famiglia, ma anche il provvedimento cautelare dell’allontanamento dalla vittima e divieto assoluto di poter comunicare con la stessa, in qualunque modo, anche attraverso altre persone. È quanto deciso dall’autorità giudiziaria per un giovane di 21 anni, colpito dal provvedimento notificato dai carabinieri di Guastalla, che si sono occupati delle indagini dell’ennesima triste vicenda che ha le pareti domestiche come teatro.

E per l’indagato questo provvedimento significa anche trovare un luogo alternativo in cui vivere, visto che la vittima dalla quale deve restare ad adeguata distanza è la madre. Da mesi, talvolta anche sotto effetto di alcolici e droga, avrebbe maltrattato e minacciato di morte la madre, la stessa che per timore del figlio era arrivata perfino a chiudersi a chiave in camera da letto durante la notte, per evitare gesti violenti del giovane. Il figlio pare pretendesse soldi per acquistare droga.

Nei giorni scorsi a Guastalla l’ennesimo litigio, con il giovane che ha colpito la madre con un pugno al torace, provocandole traumi guaribili entro una settimana. E pochi giorni dopo un ulteriore episodio, ancora con gravi minacce con coltello alla mano. Sono intervenuti i carabinieri, davanti ai quali il 21enne ha continuato con le sue minacce verso la madre. Un comportamento che ha fatto scattare la denuncia e il divieto di avvicinamento. Sperando che il provvedimento possa restituire una vita più serena alla donna vittima di maltrattamenti e minacce.

Antonio Lecci