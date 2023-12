Minaccia e maltratta la compagna: nei guai

Persecuzioni e violenze alla compagna: un quarantenne originario del Napoletano, residente nel Reggiano, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali. La vittima, una donna di 30 anni, ha raccontato i gravi comportamenti dell’uomo ai carabinieri di Rubiera durante una sofferta deposizione. La Procura reggiana ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale l’applicazione nei confronti del quarantenne della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza e non potrà anche comunicare con la donna. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai militari dell’Arma di Rubiera, che hanno condotto le indagini.

"Se vai con un altro ti stacco la testa dal collo", "Ti renderò la vita in inferno", "Devo andare se no la squarto a metà": sarebbero state alcune delle minacce pronunciate dal 40enne e rivolte verso la donna. Lo scorso luglio avrebbe perfino afferrato per il collo la compagna e l’avrebbe sbattuta dentro l’auto, causandole delle lesioni poi giudicate guaribili in sette giorni. L’uomo probabilmente era ossessionato dalla gelosia nei confronti della sua compagna che peraltro aveva deciso di lasciarlo interrompendo la convivenza, e ciò proprio a causa dei gravi maltrattamenti che subiva da tempo.

Dalla fine del 2020, la donna sarebbe stata sottoposta a continue vessazioni psicologiche costituite da un controllo ossessivo dei suoi movimenti e anche delle sue frequentazioni e delle sue relazioni sociali, tutti gesti che avrebbero limitato fortemente i suoi spazi di autonomia. Viveva in uno stato di ansia e paura anche per le offese quotidiane ricevute. Maltrattamenti che, dal dicembre 2022, dopo la fine della convivenza, sarebbero continuate in forma di condotte persecutorie. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi.

m. b.