Minaccia e picchia il marito: "Ti squarto vivo"

"Ti sparo in testa, ti uccido, ti squarto vivo, faccio scorrere il sangue a terra, ti mangio vivo". Sono alcune delle minacce rivolte da una 38enne al marito 44enne, aggredito e colpito con calci e pugni anche davanti ai figli minori. Parole e gesti gravissimi che hanno portato all’arresto in flagranza della donna con accuse decisamente pesanti: maltrattamenti in famiglia aggravati dall’avere anche esposto i bambini ad assistere alle violenze, minaccia aggravata dall’uso di armi, lesioni personali e atti persecutori. L’episodio, avvenuto poco dopo la mezzanotte del 25 settembre, ha visto l’uomo allertare il 112 e chiedere aiuto ai carabinieri di Quattro Castella. Al loro arrivo nell’abitazione i militari hanno trovato il poveretto visibilmente angosciato: ha raccontato di essere stato nuovamente malmenato e minacciato di morte dalla moglie, la quale brandiva anche un coltello. Già nel pomeriggio si sarebbe verificato un diverbio degenerato in violenza fisica contro il marito, sempre sotto gli occhi terrorizzati dei bambini.

A supporto delle sue dichiarazioni, l’uomo ha mostrato ai carabinieri un video registrato pochi minuti prima, parzialmente ripreso con il telefonino che aveva nascosto in una tasca. Nelle immagini si sente la voce della donna che urla promesse di morte: "Ti picchio davanti ai carabinieri, ti conviene farmi arrestare! Ti devo distruggere, faccio un morto, ti squarto nel Tribunale…".

Intanto si ode il rumore dei colpi inferti e si vede il coltello con cui lo stava intimidendo. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il comportamento violento della 38enne non sarebbe un episodio isolato: già in passato la donna era stata oggetto di denunce per analoghi maltrattamenti nei confronti del coniuge. La ricostruzione dei fatti è stata confermata da concordi testimonianze raccolte dai militari, che hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

L’arma è stata sequestrata. La donna al termine delle formalità e finita dietro alle sbarre, a disposizione della Procura di Reggio, diretta da Calogero Gaetano Paci.

Le indagini proseguiranno nelle prossime settimane per approfondire il quadro probatorio e valutare i provvedimenti da adottare in sede penale.

Nonostante gli uomini spesso si vergognino a parlarne e denunciare, sono in aumento anche violenze domestiche sui maschi che giustamente vengono alla luce.

Francesca Chilloni