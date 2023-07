Minaccia e picchia la mamma Braccialetto elettronico a un 42enne fuori controllo

"Vattene via di qua. Non farti vedere sennò ti ammazzo di botte".

Minacce di morte, offese e talvolta anche violenze fisiche nei confronti della madre con la quale viveva, in un appartamento di città.

Un comportamento aggressivo che, secondo i carabinieri, andava avanti da dieci anni nell’ansia crescente dei genitori, divisi tra la preoccupazione per la propria incolumità e la preoccupazione per la condotta di un figlio ormai ultraquarantenne ma ancora incapace di badare a se stesso e di tenere sotto controllo la propria aggressività.

Alla fine – dopo dieci anni di calvario fatto patire alla propria famiglia – il figlio violento, un 42enne reggiano, è stato denunciato per maltrattamenti e atti persecutori.

Fin da subito dovrà stare ad almeno un chilometro dai genitori.

Soprattutto, dovrà indossare il braccialetto elettronico, lo strumento che monitora i movimenti ed è in grado di far scattare il pronto intervento delle forze dell’ordine.

Le accuse hanno fatto scattare la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura: oltre al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico, è stato imposto anche il divieto di comunicare con i propri genitori con qualsiasi mezzo.

Basta telefonate, basta minacce.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo da anni aveva preso l’abitudine di chiedere insistentemente denaro alla madre.

Richieste sempre più minacciose. Alla vigilia dello scorso Natale l’uomo aveva colpito la mamma con un pugno alla spalla. La donna era caduta a terra, dolorante; ed era dovuto intervenire il marito della signora per bloccare la furia del figlio violento.

A quell’episodio brutale non era seguito nessun pentimento. Anzi.

Secondo quanto gli inquirenti hanno potuto ricostruire, da lì in poi il figlio ha preso a tempestare la mamma di telefonate e messaggi, minacce e offese. Anche venticinque telefonate in in pomeriggio. Un incubo.

Pochi giorni fa lei ha deciso di raccontare tutto in caserma ai militari che hanno avviato le indagini facendo scattare il ‘codice rosso’. Una deposizione sofferta e dolorosa, perché anche il migliore genitore si sente sempre e comunque responsabile dei fallimenti del proprio figlio.

Ma c’è un punto oltre il quale non si può andare, per il bene di tutti.