Minaccia i militari con un’accetta

Pretendeva l’intervento immediato dei carabinieri per fare uscire alla svelta l’inquilina dall’appartamento di sua proprietà, sostenendo che lei non pagava la quota dell’affitto. Ma in caserma a Novellara, dove l’uomo, di 45 anni, si era presentato la mattina del 2 agosto per chiedere "giustizia", è stato spiegato che per una simile azione occorre prima essere in possesso di una regolare ordinanza di sfratto, che viene emessa dall’autorità giudiziaria. L’uomo, per nulla convinto e in stato di agitazione, se n’è andato via.

Intanto, contattata dai carabinieri, la donna ha sostenuto di aver sempre pagato l’affitto e che, in ogni caso, era sua intenzione lasciare l’abitazione a breve scadenza, entro la metà del mese. Ma poco dopo l’uomo si sarebbe ripresentato all’alloggio dell’inquilina, ancora molto agitato, sbattendo le porte. La donna, comprensibilmente impaurita, ha subito telefonato al 112. Sono arrivati i carabinieri per riportare la calma.

Ma una volta nel cortile, il 45enne è arrivato dal retro dell’abitazione impugnando un’accetta, con cui avrebbe minacciato i militari: "Chi vi ha dato il permesso di entrare a casa mia? Vi taglio la testa", le sue parole. Subito dopo il 45enne si sarebbe calmato, riponendo l’ascia e consegnando pure una pistola scacciacani che aveva con sé, pare in modo regolare. L’accetta è stata sequestrata, mentre per il suo atteggiamento nei confronti della pattuglia l’uomo è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

