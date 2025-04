Minaccia i vicini: allontanato, torna a casa

Da circa un mese era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, perché dal mese di agosto 2024 avrebbe offeso, minacciato e molestato con cadenza quotidiana gli altri condomini del suo palazzo, anche con l’uso di un coltello, urlando all’interno della palazzina a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’uomo ha però ignorato le disposizioni, tornando nell’abitazione in questione, ed è così finito in manette.

I condomini, esausti dalla situazione si erano rivolti ai carabinieri di Sant’Ilario e questi ultimi denunciarono l’uomo, un 70enne, per minacce aggravate, molestia e disturbo alle persone. La Procura dispose così l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, prescrivendogli di mantenere una distanza di 1500 metri e di non comunicare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo con le persone offese, con annessa applicazione del braccialetto elettronico. Ieri notte il 70enne è però rientrato nell’abitazione precedentemente occupata. Uno spostamento tra l’altro confermato anche dal dispositivo elettronico alla centrale operativa dei carabinieri. Alla luce della flagranza di reato, relativamente alla violazione della misura cautelare dl divieto di avvicinamento l’uomo veniva arrestato e ristretto a disposizione la Procura reggiana.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri lo scorso dicembre 2024, a seguito di un diverbio nato per futili motivi, l’uomo esclamando e urlando con tono aggressivo si sarebbe avvicinato alle vittime, minacciandole e brandendo un coltello da cucina. Una delle vittime era riuscita in quel momento anche a filmarlo con il proprio cellulare. In un altro episodio, dopo aver urlato nei confronti delle vittime, avrebbe aggredito fisicamente una vicina di casa sferrando poi un pugno ad altro condomino, intervenuto in aiuto. Il divieto di avvicinamento pare però non essere stato sufficiente. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.