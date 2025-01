Minaccia i vicini di casa col coltello

Da pochi mesi si è trasferito in un condominio, dove da subito avrebbe manifestato un certo attrito con i vicini di casa, con litigi che sono sfociati pure in una minaccia con coltello. Una scena, questa, che è stata ripresa con il telefonino da un testimone, fornendo così una prova importante ai carabinieri, gli stessi che hanno denunciato un uomo di 70 anni per minacce aggravate, molestia e disturbo alle persone. È accaduto a Sant’Ilario d’Enza. Il fatto contestato è avvenuto il 7 gennaio. Tre le persone che avevano richiesto l’intervento dei carabinieri della locale caserma, per segnalare di essere rimaste vittime di molestie e minacce ad opera del vicino di casa. Una minaccia con coltello frutto di un cattivo rapporto di vicinato evidenziato già ad agosto, all’arrivo del settantenne nel condominio.

L’uomo avrebbe trovato ogni pretesto per litigare, fino ad aggressioni verbali, una volta con un coltello da cucina tra le mani. Una scena che è stata ripresa con il telefonino da una delle vittime. Proprio questo video, che è stato visionato anche dai carabinieri, ha permesso di avere un quadro molto chiaro di quanto era successo, potendo rivedere gran parte della scena finita al centro dell’attenzione della querela.

Proprio le immagini del video hanno permesso ai carabinieri di ricostruire in modo esatto la dinamica dei fatti, con la registrazione che non ha lasciato molti dubbi. Sono state avviate le indagini, ascoltati i vari testimoni, con altri residenti in quel condominio a confermare l’atteggiamento litigioso e aggressivo del settantenne indagato. E hanno aggiunto anche il disagio che gli stessi abitanti in quel palazzo starebbero subendo dalla scorsa estate, con l’arrivo del nuovo vicino tra le pareti condominiali.

Le indagini condotte dai militari della caserma del paese, supportate dalle concordi dichiarazioni dei testimoni, oltre che dalle riprese video effettuate dalle vittime, hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti dell’indagato, ora denunciato dai carabinieri alla magistratura reggiana.