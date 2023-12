"Minaccia il vigile": a processo

Avrebbe cercato di costringere un ispettore della polizia locale a omettere il proprio lavoro: secondo la ricostruzione accusatoria, non voleva fargli spostare la macchina che era parcheggiata in modo irregolare su una pista ciclabile a Reggio. E così, per fargli omettere un atto, si sarebbe rivolto all’agente con tono intimidatorio. Lui, un 37enne, difeso dall’avvocato Costantino Diana, deve rispondere di minacce a pubblico ufficiale perché gli avrebbe detto frasi dal tenore pesante: "Te ne devi andare o ti faccio del male. Ti vengo a trovare a casa, tanto sono già stato in galera e non mi spaventa niente. Se non te ne vai ti ammazzo. Io non vi do un c., lasciatemi stare o vi faccio del male". L’episodio contestato è avvenuto l’11 settembre 2021, giorno in cui il 37enne si sarebbe anche rifiutato di fornire le generalità ad altri due colleghi della polizia locale che lo volevano identificare. È accusato pure di oltraggio a pubblico ufficiale perché avrebbe offeso l’ispettore rivolgendosi a lui con parolacce e dicendogli anche "Ti stacco il cervello". La vicenda che vede nel mirino la polizia locale è sfilata ieri davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat.

al. cod.