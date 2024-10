Minaccia la figlia della vicina: "Ti ammazzo"

"Farò una strage: non ho niente da perdere. Ti ammazzo". Una brutta vicenda di liti tra vicini di casa è sfociata con la denuncia di un 73enne di San Polo, che è stato deferito alla Procura per il reato di minacce a causa del comportamento tenuto verso una donna di 54 anni. Colpa della vittima? Andare due volte al giorno a prendersi cura della anziana mamma, vicina dell’uomo. La vicenda ha radici che affondano nel tempo. La vittima ha una madre anziana che abita da sola all’interno di un’abitazione situata all’interno di un vecchio cortile su cui si affaccia anche l’abitazione dell’indagato. Circa due volte al giorno va a trovare la mamma per verificare che tutto vada bene, ma sembrerebbe che da mesi, ogni volta che si reca in quel cortile, venga offesa dal 73enne. Un crescendo. La mattina del 9 ottobre, verso le ore 8.30, la 54enne è arrivata nel cortile per andare dalla madre. Appena giunta, ha visto il vicino uscire inviperito che, senza un apparente motivo, avrebbe iniziato a inveire nei suoi confronti. La vittima è entrata rapidamente in casa di sua madre senza rispondere. Dopo che le acque si sono calmate, la 54enne è andata alla stazione carabinieri di San Polo per raccontare i fatti e formalizzare la denuncia. I militari hanno ovviamente avviato tutti gli accertamenti per verificare i fatti. Le indagini, supportate da varie e concordi testimonianze, hanno portato alla denuncia dell’anziano.

f.c.