Minaccia la madre, allontanato da casa

La sua vita tra le pareti domestiche era diventata un incubo, tra minacce, maltrattamenti, scatti d’ira col rischio di restare vittima di percosse e lanci di bottiglie, perfino accusata di essersi appropriata dei soldi altrui. In particolare, lui l’aveva accusata di sottrazione di denaro e di carte bancomat. Alla fine una pensionata, al limite della sopportazione, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri della caserma del paese, a Bagnolo, facendo avviare accertamenti che hanno portato i militari del maresciallo Domenico Cafeo alla denuncia del figlio 41enne della donna per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, con l’aggiunta del divieto di avvicinamento alla donna, dalla quale l’uomo deve restare ad almeno 1.500 metri di distanza, con divieto pure di comunicare con lei in ogni modo, perfino attraverso altre persone. Secondo la tesi accusatoria, da qualche tempo l’uomo avrebbe costretto la madre a una convivenza difficile. E a inizio gennaio si è era verificato un episodio che aveva fatto temere per l’incolumità della donna, quando il figlio con calci e pugni aveva danneggiato arredi e porte di casa, minacciando di incendiare l’alloggio, fino a lanciarle contro una bottiglia di birra, per fortuna mancando il bersaglio. Proprio quell’episodio avrebbe convinto la donna ha trovato il coraggio di denunciare i fatti ai carabinieri di Bagnolo, facendo avviare gli accertamenti, la denuncia e anche il provvedimento cautelare, che si spera possa mettere fine al maltrattamenti domestici.

Antonio Lecci