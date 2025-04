"Minaccia molto grave per gli imprenditori agricoli e per tutto il nostro territorio"

"I dazi penalizzeranno fortemente le eccellenze agroalimentari reggiane: in primis, Lambrusco e Parmigiano Reggiano. Siamo dinnanzi a una minaccia molto grave per gli imprenditori agricoli e il nostro territorio". Lo denuncia Lorenzo Catellani, presidente Cia Reggio (foto), preoccupato per le gravi conseguenze della decisione di Trump di far calare una imposta del 20% su tutti i prodotti agroalimentari italiani. Secondo Catellani "i previsti pesanti rincari per i consumatori americani, comporteranno inevitabilmente un calo delle vendite dei nostri prodotti in Usa che danneggerà le nostre aziende che vedrebbero fortemente ridotta la loro competitività". Infatti, "già nelle settimane prima di questo annuncio, i mercati americani hanno rallentato moltissimo nell’acquisto dei nostri prodotti. E ora andrà pure peggio", prevede il numero uno degli agricoltori reggiani.

Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia, aggiunge: "Serve subito una risposta ferma e immediata dell’Ue per aprire una trattativa e scongiurare una guerra commerciale con un’escalation devastante in cui perderebbero tutti".

La politica dei dazi "è sbagliata e controproducente. Adesso non bisogna andare in ordine sparso ma agire uniti come Europa, con un approccio non di sudditanza. Occorre un’azione diplomatica rapida, forte e decisa". Allo stesso tempo, conclude, "è necessario ridefinire le politiche di globalizzazione, che evidentemente stanno mostrando tutte le loro crepe, anche attraverso il ruolo del Wto".