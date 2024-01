Minaccia via sms l’ex della sua fidanzata

Un ventiduenne di San Polo d’Enza è stato denunciato con l’accusa di minaccia dai carabinieri.

Il giovane, infatti, avrebbe inviato messaggi intimidatori al nuovo fidanzato della sua ex, un ventiquattrenne sempre della zona.

Il destinatario delle minacce, intimorito dal tenore delle parole che gli sono arrivavate nel novembre dello scorso anno, si era subito rivolto agli uomini dell’Arma.

Aveva infatti ricevuto sul telefono da parte di uno sconosciuto sms con parole ingiuriose e messaggi inquietanti del tipo: "Ti vengo a prendere, stai attento".

Durante le indagini dei carabinieri è emerso come il proprietario dell’utenza avesse dato in uso il proprio telefono al figlio ventiduenne, risultato poi essere il nuovo fidanzato della ex partner della parte offesa.

Il giovane è dunque stato denunciato dai carabinieri alla procura della Repubblica di Reggio.

Si presume che il motivo scatenante degli sms minacciosi vada ricercato in ambito sentimentale, nella gelosia che il ventiduenne avrebbe provato nei confronti della compagna.