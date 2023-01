Minacciato e rapinato al luna park Pena di 3 anni e mezzo a due ragazzi

Si era recato al luna park a Carpi, in compagnia di un amico. Ma il ragazzino, 17 anni, abitante a Correggio, era stato accerchiato da due ragazzi più grandi, un marocchino di 21 anni e un pakistano di 22 anni, minacciato con una bottiglia e poi rapinato di una collanina d’oro. Era accaduto lo scorso maggio. I due autori del reato, ben presto identificati dai carabinieri, sono stati condannati a tre anni e mezzo di carcere e a una multa di novecento euro. L’episodio era accaduto nel piazzale delle piscine a Carpi, dove era allestito il luna park. Nonostante le minacce per convincerlo a non denunciare la rapina, il 17enne di Correggio aveva segnalato l’episodio ai carabinieri. Al processo con rito abbreviato è arrivata la condanna, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.