Minacciava di morte la moglie: "Dammi i soldi o ti ammazzo"

Minacce per ottenere il denaro dalla moglie e poter comprare la droga.

"Dammi i soldi, altrimenti ti ammazzo e ti faccio del male": sono le frasi che una donna si sarebbe sentita ripetere dal marito, con cadenza pressoché quotidiana.

Non solo: lui, un 40enne di origine marocchina, in due occasioni le avrebbe messo anche le mani al collo, dicendole che le avrebbe fatto del male se lei non gli avesse consegnato il denaro.

Così l’uomo, incutendole paura, l’avrebbe costretta a dargli i soldi che poi lui usava per acquistare cocaina.

Questi episodi si sarebbero ripetuti in due paesi dell’Appennino reggiano tra il dicembre 2021 e il maggio 2022. A seguito del racconto della donna, che ha formalizzato una denuncia in cui ha raccontato le minacce di morte che avrebbe subito, sono scattati gli accertamenti compiuti dai carabinieri di Villa Minozzo.

Poi la Procura ha formulato l’accusa di estorsione e ha chiesto per il 40enne, rimasto a piede libero, il rinvio a giudizio.

Nel frattempo però la vicenda ha registrato una svolta imprevista rispetto alle premesse pesanti con cui si sarebbe concretizzata.

Vi è stata una riappacificazione: la coppia, che ha figli, è tornata insieme e ora vive sotto lo stesso tetto.

La donna, che lo ha perdonato, non si è costituita parte civile: aveva anche espresso l’intenzione di ritirare la querela, ma il reato contestato, quello di estorsione, è procedibile d’ufficio e quindi il procedimento penale proseguirà comunque.

La vicenda familiare è sfilata ieri davanti al giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi.

L’avvocato Mario Di Frenna, nominato difensore di fiducia dal quarantenne, ha chiesto per lui il rito abbreviato (che permette lo sconto di un terzo di pena in caso di condanna) condizionato dal parere della consorte.

Si proseguirà in ottobre.

Alessandra Codeluppi