"Minacciò la giornalista". Aemilia, l’ex poliziotto ha scontato la pena. Mesiano ora è libero

Domenico Mesiano, 51 anni, nato a Catanzaro, un tempo poliziotto in servizio a Reggio – era assistente capo, autista dell’ex questore e addetto ai rapporti con la stampa – ha finito di scontare la condanna a 8 anni e mezzo con rito abbreviato nel processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’, dov’è stato giudicato responsabile di concorso esterno alla mafia e altri reati.

Nei giorni scorsi è uscito dal carcere di Ascoli Piceno, l’ultimo nel quale è stato detenuto, ed è tornato libero. Il suo coinvolgimento nella maxi inchiesta contro la mafia, nella quale scattarono dieci anni fa, all’alba del 28 gennaio 2015, le misure cautelari, fu uno dei casi che destò più clamore, perché ritenuto emblematico del coinvolgimento anche di persone insospettabili, ovvero forze dell’ordine, giornalisti, imprenditori e professionisti. Quel giorno pure per Mesiano scattò l’arresto: era stato trasferito qualche tempo prima di ‘Aemilia’ da Reggio alla questura di Parma e poi sospeso dal servizio, decisione contro la quale fece ricorso.

LE SENTENZE

In primo e in secondo grado fu giudicato in udienza preliminare a Bologna, vedendosi confermare la medesima pena sino alla Cassazione nell’ottobre 2018. La Corte suprema citò le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, cioè "il complesso di elementi sintomatici di una significativa incidenza delle sue condotte sull’attività del sodalizio". Cosa che si concretizzò, secondo l’accusa confermata dai tribunali, attraverso la consultazione abusiva della banca dati delle forze dell’ordine in aiuto ai mafiosi: vi fu "la frequente divulgazione di notizie, ancorché non riservate, da lui attinte pure tramite ripetuti accessi allo Sdi, a favore di esponenti di spicco della cosca emiliana. Tra questi Nicolino Sarcone, Alfonso Diletto, Gaetano Blasco, Pasquale Brescia e Giuseppe Vertinelli". E anche tramite il sostegno "dato ad alcuni di loro nel disbrigo delle pratiche per porto d’armi e rilascio di passaporti". Il suo apporto "incise su questioni di vitale importanza per il sodalizio che intendeva agire dietro un’apparenza di legalità, così da potersi assicurare, tra l’altro, la partecipazione alle gare per gli appalti pubblici".

Mesiano fu ritenuto responsabile anche di tentata violenza privata alla giornalista Sabrina Pignedoli, "volta a farla desistere dalla diffusione di notizie idonee a gettare discredito su alcuni membri della cosca". Le disse al telefono "Ti taglio i viveri": una frase con cui secondo i giudici le si intimava di non scrivere più sui suoi "cari amici Muto" che non gradivano, esprimendo "le modalità tipiche del metodo mafioso".

LA CARCERAZIONE

Dopo l’arresto nel gennaio 2015, Mesiano uscì dal carcere il mese dopo, andò ai domiciliari e poi dall’aprile 2015 ebbe l’obbligo di dimora. Dal luglio 2017, dopo la prima condanna, scattò la sorveglianza speciale. Quando il verdetto della Cassazione dell’ottobre 2018 divenne definitivo, lui rientrò in carcere per scontare la pena prima a Reggio per pochi giorni, poi per lungo tempo a Spoleto e negli ultimi mesi ad Ascoli Piceno. La sentenza prevedeva che lui fosse sottoposto a libertà vigilata una volta uscito dalla detenzione: ma dopo un’istanza da lui presentata, questa misura di sicurezza non sarà applicata; è stata infatti annullata il 12 dicembre 2024 dall’ufficio di sorveglianza di Macerata (competente per Ascoli), perché si è ritenuto che non fosse più ravvisabile a suo carico la pericolosità sociale.

LA "NUOVA VITA"

Lui si è sempre proclamato innocente: attraverso l’avvocato difensore Vincenzo Belli, che lo ha assistito nel corso di tutto il procedimento giudiziario e che chiese l’assoluzione, dopo il verdetto di terzo grado aveva fatto sapere di essere "sconcertato e profondamente deluso dalla sentenza, che ritiene ingiusta". Al legale si è poi aggiunto l’avvocato Gabriella Fera in fase di esecuzione pena: un periodo che per Mesiano si è trasformato nell’inizio della nuova vita che lui ora vorrebbe avere. Intanto le verifiche promosse dalla sorveglianza parlano di un’assenza totale di legami con la cosca e di un comportamento da detenuto-modello. Nel giugno 2024, di fronte alla sua richiesta di permesso di un giorno da trascorrere coi familiari a Spoleto, il magistrato di sorveglianza aveva rimarcato come lui avesse sino ad allora fruito di 495 giorni di liberazione anticipata, "segno evidente della sua partecipazione all’opera di rieducazione". E che, durante la detenzione, "ha mantenuto un comportamento costantemente corretto". Si è diplomato al liceo artistico nel 2020/2021 e poi si è iscritto a Scienze della comunicazione all’Università di Perugia "sostenendo con profitto gli esami", partecipando a corsi di lettura, italiano, informatica e inglese promossi dal Cpia. Si scrive anche che sui reati "si è assunto la piena responsabilità, non riconducendoli tuttavia a logiche associative da cui si distanzia e ribadisce l’estraneità. Ha riferito che non voleva servire alcuna associazione criminale e che si era fidato senza approfondire". Dall’istruttoria promossa, "non sono emersi elementi obiettivi per far ritenere un attuale e concreto inserimento di Mesiano dentro l’associazione". Gli accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali disposti su Mesiano e la sua famiglia e sul tenore di vita "non hanno dato esito che dimostri l’inserimento di Mesiano in sodalizi criminali. Non risultano segnalate condizioni economiche sospette né rimesse di denaro dall’estero o che dimostrino l’esistenza di contatti da lui mantenuti con ambienti criminosi".