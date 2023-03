Minacciò sui social il sindaco di Mantova Si offre di risarcirlo: querela ritirata

Un reggiano di 60 anni, imprenditore, era finito a processo per minacce al sindaco di Mantova Mattia Palazzi (foto), a causa di una frase da lui scritta su Facebook. Nell’udienza di ieri Palazzi, costituito parte civile, attraverso il proprio avvocato Silvia Salvato, ha ritirato la querela a fronte di una proposta risarcitoria avanzata dal difensore dell’imputato.

La storia nasce dalla frase vergata su Facebook da Lorena Buzzago, di Mantova: la donna denunciò di aver subìto nel 2015 molestie sessuali – due baci sul collo – da parte di Palazzi, quand’erano rimasti soli in municipio. Tre anni dopo il fascicolo fu archiviato dal tribunale su richiesta della Procura. La 52enne, che lavorava come maestra in un asilo nido comunale a Mantova , fu lasciata a casa dal lavoro per il tenore dei messaggi da lei pubblicati. Nel luglio 2018 Buzzago scrisse sul proprio profilo: "Il mio datore di lavoro mi ha licenziata".

Il 60enne reggiano rispose: "Ok. Ora dobbiamo fissare l’appuntamento. Per le braccine spezzate chiedono 15mila euro". Nel 2019 lei distribuì in città un libro in cui parlava di presunti scandali sessuali nelle istituzioni di Mantova; fu arrestata per stalking ai danni del sindaco. Secondo la difesa, i dialoghi su Facebook non erano una minaccia, perché accompagnati da emoticon raffiguranti angioletti, e il 60enne voleva solo ‘difendere’ Buzzago dal licenziamento, ma non sapeva chi fosse il ‘datore di lavoro’.

al.cod.