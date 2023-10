Minacciò un amico: ai domiciliari. Non l’aveva invitato in piscina

Basta poco per scatenare l’ira di un conoscente. Il mancato invito a una domenica in compagnia in piscina, nell’estate di ben dieci anni fa, era stato considerato come un "affronto" da un uomo, all’epoca 24enne, il quale non aveva esitato ad affrontare l’amico in modo deciso, armandosi di un coltello multiuso, usato per minacciare la parte lesa.

Era seguito l’intervento dei carabinieri di Gualtieri, con gli accertamenti conclusi da una denuncia per minaccia e porto d’armi o oggetti atti a offendere.

Il tempo è trascorso, si è svolto il processo e la sentenza è diventata definitiva, con la pena di un mese di reclusione e quattro di arresto, definita dal giudice. L’uomo, ora 34enne, domiciliato a Brescello, già gravato da altri precedenti di polizia legati a reati come furto aggravato, abigeato (furto di bestiame) e favoreggiamento personale, dovrà scontare la condanna, ora che la pena è diventata definitiva.

Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta dell’affidamento ai servizi sociali e semilibertà.

E così i carabinieri di Brescello hanno eseguito il provvedimento di arresto, per scontare la pena, pur se con la concessione degli arresti domiciliari e con possibilità di uscire di casa, ma solamente dalle 11 alle 15.