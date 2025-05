Minelli-Borella, mega party per i 75 anni della scuola

Autorità, cittadini e bambini hanno preso parte alla festa per i 75 anni di attività della scuola d’infanzia Minelli-Borella di San Giacomo di Guastalla. Un evento con visita alla struttura, animazioni, un momento celebrativo abbinato pure a una mostra documentaria sulla storia della scuola della frazione, presieduta da Chiara Lupi, il cui padre aveva occupato lo stesso ruolo alcuni decenni fa. E’ intervenuto anche Luca Iemmi, presidente nazionale della Fism, il quale ha ricordato come a Guastalla siano attive sei scuole paritarie che accolgono 193 bimbi, a fronte degli 86 accolti nelle strutture pubbliche locali. Tra nidi e materne, le scuole paritarie ospitano tra il 60 e il 70% dei bimbi. Numeri davvero importanti. "Ma a livello nazionale, nonostante siano passati 25 anni dalla legge che ha riconosciuto le scuole private, ancora oggi – ha ribadito Iemmi – una reale parità non c’è a livello di risorse e finanziamenti. Ci auguriamo, invece, che questa parità possa realizzarsi al più presto".

Dopo un simbolico "scioglimento" del nastro con le autorità comunali e la benedizione del parroco, don Roberto Gialdini, è stata celebrata la messa nella vicina chiesa frazionale, seguita da un rinfresco.

a. le.