Minervini ci porta tra gli yankee

Domani alle 19, il regista Roberto Minervini sarà ospite del cinema Rosebud dove presenterà " I Dannati", film che proprio in questi giorni è in concorso al Festival di Cannes nella sezione ’Un Certain Regard’. Con "I Dannati" Minervini abbandona il genere del documentario: "Dopo molti film nati in quello spazio ibrido che è il ‘documentario di creazione’, I Dannati rappresenta per me una sfida nuova: un film di finzione, storico, in costume, senza sacrificare il realismo, l’immediatezza e l’intimità dei miei lavori precedenti", ha detto il regista.

Inverno 1862. Nel pieno della guerra di secessione, l’esercito degli Stati Uniti invia a ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.