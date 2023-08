Mini rivoluzione per i parcheggi La sosta gratuita passa a 30 minuti

Dal 7 agosto entrano in vigore alcune novità al sistema dei parcheggi nel centro di Castelnovo Monti. "Modifiche che fanno seguito a diverse segnalazioni, anche di commercianti - precisa l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Severi - e hanno l’obiettivo di far trovare più facilmente parcheggio in centro". In piazza Peretti i 9 posti auto che erano liberi sono ora a pagamento e sono stati aggiunti altri 3 posti auto e 4 per le moto, oltre a una postazione per carico e scarico.

In piazza Martiri della Libertà i 33 parcheggi ‘bianchi’, che erano a permanenza libera, saranno regolati con disco orario e possibilità di permanenza 60 minuti. Per i parcheggi a pagamento tariffe invariate, ma aumentato la franchigia di sosta gratuita: dai 15 attuali viene portata a 30 minuti. "In caso di sosta breve - dice Severi - sarà possibile premere il tasto verde sui parchimetri per avere 30 minuti di sosta gratuita nei parcheggi blu. Chi dovesse sostare più a lunghe trova numerosi parcheggi liberi in piazzale Matteotti".

s.b.