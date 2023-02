Minimarket devastato: chieste pene esemplari

Sono accusati di aver devastato il ‘Khan minimarket’ di via Roma nell’estate 2022 e di aver fatto manbassa di alcolici: una reazione violenta a fronte del rifiuto del titolare pakistano di vendere loro le bottiglie, per rispettare l’ordinanza comunale antialcol. Secondo una prima ricostruzione, il titolare avrebbe reagito inseguendo quattro giovani fino alla macchina, insieme ad alcuni avventori. Poi è scoppiata una rissa a suon sprangate. A seguito dell’episodio del 23 luglio scorso, due giovani erano stati arrestati. Ieri, durante il processo con rito abbreviato davanti al gup Andrea Rat, per un 21enne marocchino il pm Marco Marano ha chiesto 7 anni, 6 mesi e 20 giorni di condanna: lui, giardiniere, difeso dall’avvocato Gisella Mesoraca, era sottoposto alla sorveglianza speciale, che quella sera aveva violato. Per l’altro, muratore 19enne, assistito dall’avvocato Davide Martinelli, cittadino italiano con precedenti per rapina, sono stati chiesti 7 anni e 4 mesi. Entrambi sono accusati di rapina impropria, lesioni al titolare e al commesso e rissa. Il 21enne deve anche rispondere dell’uscita serale che a lui era vietata. Le stesse contestazioni erano state formulate per i due minorenni che erano con loro, di cui uno è il fratello del 19enne. Risultavano indagati per rissa anche il titolare del negozio, il gestore e due clienti. L’avvocato Rossella Zagni (in sostituzione di Martinelli) ha chiesto per il 19enne l’assoluzione, la derubricazione a furto di lieve entità (trattandosi di 5 euro in parte pagati), in subordine il minimo della pena; oltreché l’assoluzione dalle lesioni: non sarebbe stato ricostruito con chiarezza chi le ha causate. Il commesso aveva riportato una prognosi di 28 giorni per frattura descritta come "dubbia" a un osso della mano: la tesi sostenuta è che potrebbe essersela autoprocurata portando le spranghe e i bastoni. Sulla scia anche l’arringa dell’avvocato Mesoraca. Processo rinviato per repliche e sentenza.

al. cod.