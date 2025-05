Minimotor Correggio domina la Serie B di hockey su pista e si qualifica per gli spareggi A2

Si è conclusa la regular season di Serie B di hockey su pista, con la Minimotor Correggio che ha vinto il girone con 36 punti, davanti a Rotellistica Sasco Scandianese a 30, Roller Scandiano 19, Pesaro 17, Italplastics Correggio 11, Amatori Modena 6, Mirandola 4.

In virtù di questa classifica, la Minimotor Correggio allenata da Eduard Granell (stesso mister della squadra di A2) si è qualificata per la seconda fase degli spareggi, mentre la Rotellistica Scandianese di Massimo Barbieri dovrà giocare i preliminari. Si giocano sabato a Bassano del Grappa: Rotellistica Scandianese-Montebello alle 16 e Roller Bassano-Pesaro. Le vincenti si affronteranno alle 21 ed uscirà una squadra che si andrà ad aggiungere ad un’altra proveniente da spareggi similari. Queste due, il 17 e il 18 a Vercelli, raggiungeranno le già qualificate Minimotor Correggio e lo stesso Vercelli, con la vincente di questo concentramento che salirà in A2. Squadre del nord non affronteranno mai le toscane o quelle del sud, ottenendo così due promozioni geograficamente diverse.

Nell’ultima gara, la Minimotor Correggio ha sconfitto Pesaro 12 a 0, con 6 gol di Pedroni, 3 Holban, Simonelli, Caroli e Castiglioni. A referto anche i portieri F. Pedroni e Severi, più Gabbi. La Rotellistica Scandianese ha vinto a Pesaro 2 a 1 con reti di Consiglio e Maria Vittoria Gimeno. A referto anche i portieri Rinaldi e Greta Ganassi, più Vivi, Gabriele Ganassi, Pozzi, Gioele Ganassi, Giardina e Castaldi. Il Roller Scandiano di Nicolò Busani, infine, ha superato in casa il Mirandola per 6 a 1 con 4 gol di Riccardo Busani, uno per Ranati e Montecroci; a referto anche i portieri Francia e Chiara Pisati, più Valeria Calia, N. Busani, Barbieri e Montanari.

SERIE A FEMMINILE. In final four il 7 giugno si affronteranno in semifinale Rotellistica Sasco Scandianese-Trissino e Matera-Valdagno: l’8 la finale che assegna lo scudetto.

Claudio Lavaggi