"Minoranza, sbagliato uscire dall’aula"

"Dispiace che le opposizioni siano uscite dall’aula, durante il consiglio comunale, quando è stata votata una mozione della maggioranza, che integrava la richiesta fatta dalle stesse opposizioni nel loro documento".

Così il sindaco di Castelnovo Sotto, Francesco Monica (foto), risponde alle polemiche dei consiglieri di opposizione – di cui il Carlino ha scritto ieri – sulla gestione di mozioni di condanna all’assalto alla sede Pro Vita di Roma, del novembre scorso. "Nel testo approvato – dice il sindaco – vengono condannati i fatti di violenza accaduti il 25 novembre, esprimendo solidarietà alle singole persone, rimarcando però le distanze "dai principi e dai contenuti espressi dall’associazione" e chiedendo al Ministro degli Interni "che vi siano maggiori controlli per tutelare l’incolumità dei manifestanti". La nostra mozione andava a coprire tutti casi di violenza e non solo quello di parte a cui si riferivano i consiglieri di opposizione. Abbandonando la seduta, la minoranza è venuta meno ai compiti di ogni eletto: discutere e prendere posizione in sede di assemblea e non certo uscire dall’aula. Episodio triste per la democrazia della nostra comunità".

a. le.