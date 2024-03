Minore rapinato e pestato dal branco

Pensava di dover trascorrere una serata in compagnia, invitato a recarsi in un paese della Bassa per incontrare anche delle ragazze. Ma il ragazzino, di 15 anni di età, si è ritrovato di fronte a una disavventura finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Era accaduto a inizio novembre dello scorso anno. Un episodio che, a distanza di qualche mese, ha portato i carabinieri di Gualtieri a denunciare tre giovani: due ventenni e un minorenne di 17 anni. Tutti devono rispondere di rapina e lesioni personali aggravate. Uno dei ventenni, inoltre, è stato denunciato per porto abusivo di armi, collegato al possesso di un machete tenuto in auto. Il quindicenne, qualche giorno prima dell’appuntamento, si era accordato con un ragazzo 17enne per vedersi a Boretto e trascorrere una serata insieme. E’ arrivato in paese, ha parcheggiato la sua Citycar ed è salito sulla vettura su cui c’erano l’amico minorenne e altri due giovani di qualche anno più grandi. Il gruppetto avrebbe fatto credere di recarsi a Brescello per incontrare delle amiche, con le quali trascorrere una serata in compagnia. Ma era una trappola, forse organizzata con netto anticipo. All’improvviso, infatti, l’auto si è fermata, con il quindicenne afferrato al collo e picchiato con pugni alla testa. Gli è stato aperto il borsello per rubare il telefonino e le chiavi della Citycar, con la minaccia di essere ucciso con un machete, lo stesso che era stato visto poco prima nell’auto. La vittima è stata poi gettata fuori dall’auto e abbandonato in piena campagna. Per fuggire ha cercato scampo in un canale accanto alla strada: "Se ti alzi prima che spariscano le luci dell’auto ti ammazziamo…", avrebbero detto mentre si allontanavano. Poco dopo è scattato l’allarme, con l’arrivo di carabinieri e di un’ambulanza per portare il giovane in ospedale, medicato per traumi guaribili in una settimana. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e alla videosorveglianza tra Boretto e Brescello, si è risaliti ai tre presunti aggressori, tutti già riconosciuti. E per loro sono scattate le denunce.

Antonio Lecci