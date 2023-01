Minorenne aggredita sui binari, arriva la Polfer

Dopo l’episodio di Seregno, a qualcuno devono essere venuti gli incubi.

Non è un caso che l’autista di un treno in arrivo in quel momento abbia fatto fischiare il convoglio: la situazione avrebbe potuto finire male, se non fosse stato per la segnalazione di un cittadino e il pronto intervento delle forze dell’ordine. Mancava poco alle 12 quando sulla banchina tra i binari 3 e 4 un gruppo di giovanissimi ha dato in escandescenze. Tra loro (erano sei o sette) è nata una lite per futili motivi e a farne le spese è stata una ragazza, colpita con uno schiaffone da parte di un giovane del gruppo. Fortunatamente un testimone ha chiamato la Polizia ferroviaria, costringendo il violento a scappare.

La ragazza è stata accompagnata negli uffici della Polfer dove ha potuto riprendersi. Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno identificato i presenti e li hanno riaffidati alle famiglie.

Sono in corso accertamenti, anche tramite le immagini di videosorveglianza, per valutare eventuali ipotesi di reato.