Minorenni rapinatori. Le mosse della banda

Il ‘capobanda’ avrebbe cercato di prendere 10 euro che aveva prestato a uno dei due ragazzi vittime della rapina. Un 16enne e un 17enne lo avrebbero aiutato tenendo fermo il derubato. Così si sarebbero impossessati di 15 euro, un cellulare e di una giacca che hanno poi restituito prima di scendere dal mezzo pubblico. E’ questa la ricostruzione investigativa fatta sull’episodio avvenuto nel novembre 2024 sull’autobus a Montecavolo e che vede tre minorenni ora indagati per rapina: il ‘capobanda’ era stato arrestato in flagranza dai carabinieri; come anticipato dal Carlino, per gli altri due la Procura minorile aveva ottenuto l’applicazione di una misura cautelare ai domiciliari, eseguita giovedì. Ma il 17enne è stato arrestato a causa di una svista investigativa. Ha saltato 4 giorni di scuola, finchè lunedì, comparso davanti al giudice minorile delle indagini preliminari Anna Filocamo, ha detto di non riconoscersi nel filmato delle telecamere sull’autobus.

Il ragazzino è stato rimesso fuori dal gip che ha revocato la misura cautelare emessa, ritenendo che ci sia stato un errore nell’identificarlo. Nello specifico, per il 17enne la Procura minorile aveva domandato il carcere; per il 16enne, invece, i domiciliari: misura, quest’ultima, che era stata applicata dal tribunale di Minori a entrambi. Ma poi per il 17enne è emerso che gli indizi non reggevano. Dal filmato emergerebbe l’immagine di un ragazzo che gli assomiglia, ma non è lui. A sostegno della sua estraneità, anche le dichiarazioni di un testimone che ha citato il nome della scuola frequentata dal 17enne, in realtà iscritto a un altro istituto. Una serie di equivoci che sono costati al 17enne, difeso dall’avvocato Federico De Belvis, l’accusa di rapina in concorso con gli altri due, con l’utilizzo di un manganello. Pure il 16enne, difeso dall’avvocato Roberta Dieci, lunedì è comparso davanti al gip avvalendosi della facoltà di non rispondere: per lui la misura ai domiciliari è stata confermata, con la possibilità di fare visite.

al. cod.