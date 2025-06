Minori in fuga si schiantano con scooter rubato

Avvicinati da una pattuglia della polizia locale della Bassa Reggiana, due giovanissimi sono fuggiti a bordo di uno scooter, su cui si trovavano entrambi senza casco. Inevitabile l’accertamento, al quale i ragazzi hanno tentato di sfuggire, allontanandosi in velocità da Poviglio per poi raggiungere – inseguiti, ma a debita distanza, in sicurezza – verso Castelnovo Sotto, dove però la loro fuga si è interrotta, quando alla rotatoria che immette in via Claudia il ciclomotore ha urtato un’auto, rovinando a terra dopo il brutto schianto con il veicolo.

Uno dei due giovani, praticamente illeso, è stato subito fermato, mentre l’altro ragazzo è riuscito ad allontanarsi. E’ accaduto nei giorni scorsi e sono ancora attivi gli accertamenti per cercare di far piena luce sui fatti. Anche perché lo scooter è risultato essere stato rubato a Reggio. E non sarebbe un caso isolato. Già altri veicoli a due ruote, sempre risultati oggetto di furto a Reggio e zone limitrofe, sono stati rinvenuti in uso a giovanissimi della zona di Poviglio e Castelnovo Sotto. Non si esclude un gruppo organizzato nei furti e nel traffico di accessori. Intanto, è stato identificato il giovane fermato dopo l’incidente: si tratta di un ragazzo minorenne, di 16 anni, abitante in zona.

Si stanno svolgendo accertamenti per identificare il secondo giovane che è riuscito ad allontanarsi, mentre sul posto arrivavano altri agenti di polizia e una pattuglia dei carabinieri, con la scena che si è svolta davanti a numerosi passanti, perlopiù increduli.

Antonio Lecci