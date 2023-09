Minori non accompagnati, si mobilitano i sindaci del territorio per accogliere giovanissimi migranti.

La Casa di Carità di Montecchio, legata alla parrocchia di San Donnino, ospita due adolescenti che da domani saranno assegnati ad una casa-famiglia. Il parroco don Angelo Orlandini aveva diramato un appello sui social per trovare persone che potessero temporaneamente essere a disposizione con i due giovani - originari dell’Africa - nel corso delle ore notturne. Immediata e generosa la risposta. "Nella struttura avevamo stanze libere, separate dagli ospiti, e le abbiano messe a disposizione - ci spiega don Angelo, dell’Unità pastorale 37 "Beata Vergine dell’Olmo - Ho rapidamente ricevuto la disponibilità di persone che lavorano per la nostra Caritas, che staranno accanto ai due ragazzini per aiutarli e dare loro serenità mentre sono con noi. Sarà poi l’Unione Val d’Enza a collocarli in modo definitivo in un luogo adeguato". Nel distretto la situazione è resa ancora più complicata dall’apertura del centro migranti a Martorano di Parma, a due passi dal ponte sull’Enza, e dai territori comunali di Sant’Ilario e Gattatico: a poche ore dal loro arrivo, già ieri diversi stranieri si sono allontanati.

La situazione montecchiese non è un unicum: la struttura di accoglienza di Reggio è ormai giunta a saturazione, a fronte dei massicci sbarchi.

Inoltre i minori non accompagnati non posso essere ospitati negli stessi alloggi degli adulti. Una emergenza nell’emergenza, che ha spinto il prefetto Maria Rita Cocciufa ad attivare i servizi sociali territoriali della provincia per collocare numerosi stranieri di un’età che va dai 14 ai 17 anni. "Non è la prima volta che svolgiamo questo compito ed allocato dei minori - spiega Luca Ronzoni, presidente dell’Unione Val d’Enza - Ora siamo in una situazione molto complessa, ma per fortuna il coordinamento territoriale funziona. Certamente noi sindaci dobbiamo rapidamente trovare disponibilità in strutture adeguate, dove siano presenti educatori e personale formato. I due ragazzi rimarranno solo per qualche giorno a Montecchio, ma ogni giorno a noi amministratori locali si presenta una situazione nuova da affrontare". Attenzione puntata anche su Martorano. Il Cas di Cornocchio (Pr) è arrivato al massimo della capienza consentita, così almeno 60 persone (anche madri con bimbi) sono stati trasferiti all’ex stabilimento industriale Columbus, dove sono stati allestiti container con letti, bagni e una tensostruttura con funzione di mensa. I cancelli sono aperti, e già ieri molti stranieri si sono allontanati per fare una passeggiata verso la via Emilia. Per ora non vi sarebbero state "fughe", ma i residenti sono preoccupati.

Francesca Chilloni