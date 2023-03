Minozzo salvata dal dissesto con una struttura di contenimento

Una struttura di contenimento e una serie di pozzi di drenaggio per consolidare e proteggere l’abitato di Villa Minozzo. Dopo oltre due mesi di lavori, si sono concluse nelle scorse settimane le opere per stabilizzare e mettere in sicurezza il dissesto che interessa la località dell’Appennino reggiano. Un intervento finanziato dalla Regione con 470mila euro, progettato e curato dai tecnici dall’Ufficio territoriale di Reggio, dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

"Il cantiere, avviato a gennaio dello scorso anno, ha riguardato un territorio fragile, con una frana tenuta da tempo sotto costante osservazione grazie anche a un continuo monitoraggio della pendice - spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Sicurezza territoriale e alla Protezione civile -. Le opere si sono concentrate in prossimità dei fabbricati del centro di Minozzo e hanno permesso di ridurre le deformazioni alla base del versante". Realizzata una struttura di contenimento a salvaguardia delle abitazioni costituita da una paratia di pali trivellati con tiranti e un muro, oltre a un sistema di drenaggio profondo con pozzi ispezionabili.