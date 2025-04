"Mio figlio aggredito e rapinato in piazzale Marconi". Lo avvicinano e gli strappano dal collo due collane

"Non si riesce più a stare tranquilli neanche quando tuo figlio deve partire per la gita scolastica". A parlare è la madre del 18enne che giovedì scorso, nel primo pomeriggio, è stato rapinato in piazzale Marconi. "Stava andando in stazione per raggiungere i compagni e per la gita a Riccione – prosegue la donna –. Mentre usciva dal sottopassaggio è passato accanto a una panchina, dov’erano seduti due ragazzi di origine africana". I due hanno iniziato ad avvicinarlo, facendogli delle domande: "Gli hanno chiesto se aveva un accendino, se sapeva l’orario del treno che doveva prendere. Mio figlio gli ha detto di no". Il ragazzo stava per andare via, quando uno dei due si è alzato e di scatto gli ha strappato dal collo due collanine d’oro. "Mentre cercava di togliere la mano di quel ragazzo dal collo, è riuscito per fortuna a tenere stretta la valigia, perché l’altro puntava a quella". Tenuti in salvo portafoglio e cellulare, il ragazzo è corso impaurito dentro alla stazione. "Domani (oggi, ndr) andremo a sporgere denuncia ai carabinieri. Mio figlio mi ha chiamato subito, piangeva, era molto agitato. I professori mi hanno chiesto se volessi non farlo partire, ma lui dopo si è un po’ tranquillizzato ed è voluto andare, ci teneva tanto alla gita". Resta l’amaro di sentirsi preda di malintenzionati: "C’è da avere paura a venire in città – dice la madre –. Già nel tragitto casa scuola, sui mezzi, mi racconta che succedono di continuo episodi di sempre minacce e comportamenti violenti. Per fortuna non si è ferito, stavolta, ma come madre sono davvero preoccupata".