"Mio figlio dolorante in urgenza"

Una testimonianza furibonda è arrivata a Coalizione Civica e al consigliere Dario De Lucia. E’ quella di una mamma che si è trovata alle prese con la grande carenza di personale del pronto soccorso reggiano. "Domenica 4 giugno mio figlio al ritorno da un breve weekend in Puglia da subito lamenta un forte mal di stomaco e mal di pancia. Da qui inizia il nostro calvario – spiega – Il medico di base visita mio figlio e consiglia Buscopan e plasil. La situazione è stazionaria ma precipita martedì sera dopo cena. Decido a questo punto di portarlo al pronto soccorso. Alle 20.05 facciamo l’accettazione e veniamo catalogati “codice di media-intensità”. Dalle 22 circa lo mettono su una barella e si “dimenticano” di lui. Alle 22.20 torno al Triage e parlo con l’infermiera che ha fatto l’accettazione di mio figlio ma lei per prima non capisce bene dove l’hanno collocato. Mio figlio intanto è arrabbiato con me e vuole andare a casa nonostante i dolori perché dice “qui manco mi hanno in nota ma io ho male!”. Decido di andare a casa per non intralciare il lavoro degli operatori, mel frattempo chiamo due volte dalle 22.45 e chiedo di mio figlio: mi rispondono che ha ancora delle persone davanti. Alle 0.25 mio figlio mi chiama perché, dopo essere stato messo in uno stanzino con un altro signore dolorante e in pessime condizioni igieniche, non vuole più restare in un luogo dove non lo guardano neppure. Sono passate quasi 4 ore dall’accettazione e risultava avere circa 30 persone davanti. Fatico a capire perché quando arrivammo non c’era tanto affollamento, soltanto nelle ore successive iniziarono ad arrivare ambulanze. Mio figlio sta male, lamenta dolori e fitte forti ma firma per uscire. Dopo oltre quattro ore inutili, lo recupero per strada e lo porto a casa sorvegliandolo tutta la notte sveglia e in ansia".