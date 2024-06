"Mio fratello discriminato al live": "Era solo prudenza, poi è entrato"

"Non volevano fare entrare mio fratello nell’arena concerti perché è italo-tunisino", racconta una ragazza. "Sono entrati tutti, l’agenzia incaricata della sicurezza ha solo svolto il proprio lavoro", ribatte il sindaco Giuseppe Daviddi.

Polemiche per una presunta discriminazione razziale ai danni di un adolescente al Mosa Festival, giovedì sera, in occasione del live culminato con l’esibizione del rapper Jake La Furia e di Clara, che ha richiamato allo stadio Gottardi migliaia di persone di ogni età. La giovane ha scritto al primo cittadino protestando, e Daviddi già ha svolto le opportune verifiche, mentre la storia rimbalzava su Facebook con un post targato M5s.

"Sono cittadina italiana e ho un fratello di 17 anni italo-tunisino - spiega la ragazza - All’ingresso gli spettatori sono stati divisi in due file (uomo-donna). La fila delle donne scorreva più veloce e io sono entrata prima di lui. Ma non è stato fatto entrare: lo hanno ‘gettato’ in un gruppo di altri ragazzi ‘scartati’ dalla sicurezza con la motivazione che, ad una festa di paese, a titolo gratuito, non si può entrare in pantaloncini corti (in estate), millantando l’esistenza di un "dress-code". Ho fatto notare che molti altri erano stati fatti entrare e indossavano lo stesso indumento. Purtroppo ho notato che tutti i ragazzi scartati in attesa erano di origine maghrebina. Dopo un lungo diverbio con la sicurezza, e con la dovuta minaccia di denunciare il fatto alle forze dell’ordine, la sicurezza si è degnata di farlo entrare. Gli altri sono stati lasciati fuori perché evidentemente nessun cittadino italiano ha lottato per loro. Reputo gravissimo che un 17enne debba subire un’umiliazione del genere e reputo schifoso che la sicurezza abbia agito così".

Replica il sindaco: "Ho interpellato gli organizzatori del concerto, che avevano ingaggiato l’agenzia di security. Non è vero che ci fossero file separate per sesso. In secondo luogo controllare 6mila persone non è semplice: sappiamo bene cosa può accadere quando ci sono molti giovani riuniti ad esempio nelle discoteche. C’erano famiglie e bambini: sulla sicurezza non si scherza. Il ragazzo è stato, come altri, fatto attendere qualche minuto per controllare meglio, poi è entrato come tutti; tant’è che non ci sono state altre lamentele. Non vorrei che un comportamento di prudenza degli addetti alla sicurezza sia stato etichettato per qualcosa che non è. Si può anche sbagliare, e chi sbaglia paga: tant’è che ritengo intollerabile e ingiustificato che la ragazza sia stata è apostrofata con termini sbagliati e - anche se non ho la controprova - le chiedo scusa. Ma se la vicenda fosse così grave, perché non ha sporto denuncia ai carabinieri presenti agli ingressi?". E poi aggiunge: "Mi sembra invece strano che un partito, senza informarsi e chiedere nulla ad esempio ai carabinieri, abbia cavalcato subito questa notizia".