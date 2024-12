"Mio marito mi ha portato via i figli": a processo un uomo di 48 anni

Una donna siriana ha denunciato il marito accusandolo di averle preso i figli in Svezia, dove lei vive e si era trasferita, a quanto sembra all’insaputa del coniuge. L’uomo, un connazionale 48enne, si trova a processo accusato di sottrazione internazionale di minori (tre figli su quattro), difeso dall’avvocato Antonio Drogo: stamattina è prevista un’udienza di discussione davanti al giudice Silvia Semprini. La donna si sarebbe trasferita in Svezia fornendo false generalità e dicendo che il marito era venuto a mancare durante la guerra in Siria. L’uomo però, che non era affatto morto, scoprì dove si trovavano la moglie e i loro quattro figli.

Nel luglio 2016 , facendo spontanee dichiarazioni in questura, riferì che a fine 2013 ricevette dalla moglie una telefonata che gli diceva che era partita per la Turchia, ma poi scoprì dai parenti nel 2014 che lei era andata in Svezia. Lui avrebbe detto alla donna che voleva portare i figli a Reggio per una breve vacanza e lei avrebbe acconsentito (una bambina non era voluta partire). Ma poi la moglie sporse denuncia, sia in Svezia sia in Italia, sostenendo che lui era andato nello Stato scandinavo per prendere i figli senza dirle nulla.

Per questi fatti, accaduti nel 2016, è stata aperta un’indagine a Reggio. A detta dell’imputato, lui a fine giugno 2016 era partito per l’Italia dove ha soggiornato prima di portare i figli a conoscere i nonni al confine tra la Siria e la Turchia, senza poi più riportarli in Italia, perché dopo la denuncia della donna sporta a Milano ai figli sarebbe stato ritirato il passaporto. I ragazzi sono poi ritornati dalla madre in Svezia. La Corte d’Appello di Bologna, nel 2019 respinse la richiesta di estradizione avanzata dalla Svezia. Il figlio più grande chiamato a testimoniare, ha raccontato di essere stato indotto da una parente della madre a fare un video in cui lamentava maltrattamenti subiti dai nonni e dagli zii e diceva di aver frequentato in Siria una scuola di guerra; il tutto, a suo dire, in cambio di dolci e soldi.

Alessandra Codeluppi