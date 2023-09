"Mio padre Alberto è sparito da 10 giorni"

"Mi sembra di vivere in un thriller. Mio padre Alberto, di 79 anni, è svanito nel nulla da 10 giorni senza lasciare traccia e non sappiamo più dove cercarlo. Lui è originario di Ferrara, e domenica abbiamo svolto una perlustrazione a tappeto dei Lidi estensi ma nulla da fare".

Paolo Berti, titolare della nota impresa AutoSplendid di Vezzano, ormai trascorre il suo tempo a setacciare la zona pedecollinare e la città, cercando di rintracciare il babbo – residente a Montecavolo – che si è allontanato da casa attorno alle 15 di domenica 10 settembre per poi non dare più notizie di sé. Oltre una settimana di angosciose quanto inutili ricerche strada per strada, di telefonate in ospedali e ricoveri, di foto mostrate per ricevere tristemente in risposta scrollate di testa. Dall’abitazione di Alberto Berti è scomparsa anche una bici da donna beige, con le manopole marroni: è forse in sella a quella che il pensionato si è allontanato, anche se l’anziana moglie e l’altro figlio (che vive con loro) non lo hanno visto andare via. Indossava una canottiera di colore rosso e pantaloncini corti: "Ha lasciato a casa documenti, carte di credito e portafoglio. Addirittura le chiavi e il telefonino – prosegue il Paolo, disperato –. È un uomo lucido, consapevole, autonomo. Appena una settimana prima aveva fatto una visita medica completa e il dottore si era complimentato per le sue ottime condizioni di salute. Non ha litigato con nessuno, e non ha nemmeno problemi economici. Non penso possa essersi tolto la vita, non ne aveva proprio motivo… Per noi è un mistero. È allucinante non sapere se sia vivo o morto, se abbia bisogno di aiuto o se stia nascosto volontariamente".

I carabinieri e le altre forze dell’ordine, oltre ai Vigili del Fuoco, sono stati tempestivamente informati, ma oltre a diramare l’allerta per ora non è stata fatta alcuna battuta estesa a tutto il territorio o una ricerca con cani ed elicotteri. Grazie ai tanti amici, la famiglia Berti anche svolto in proprio ricerche nei campi e nei boschi: è un periodo in cui fervono i lavori agricoli, e tra le colline castellesi si aggirano decine di cacciatori. Ma nessuno ha visto Alberto: "Chiunque abbia qualsiasi notizia o l’avesse avvisato è pregato di contattarmi in privato al numero 339.3877694 – spiega Paolo –. L’unica segnalazione che a oggi abbiamo è di una tassista che avrebbe caricato un anziano con accento non reggiano in stazione a Reggio, e lo ha portato in via Cassoli, laterale di viale Umberto I. Purtroppo, quando le ho parlato, aveva già sovrascritto le riprese effettuate la telecamera interna del taxi".

La famiglia, per non lasciare nulla di intentato, pensa ora di rivolgersi alla trasmissione ’Chi l’ha visto?’ per estendere l’appello a quante più persone possibili.

Francesca Chilloni