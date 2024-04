Miracolo della Vergine della Ghiara. Letture, lodi e messa del vescovo

· Proseguono oggi gli eventi legati all’anniversario del primo miracolo attribuito alla Beata Vergine della Ghiara, avvenuto a Reggio nell’aprile del 1596. A organizzare la manifestazione è la Fabbriceria laica del tempio della Ghiara e l’Ordine dei Servi di Maria di Reggio.

Oggi sono in programma gli eventi religiosi, che seguono le varie iniziative promosse nei giorni scorsi in corso Garibaldi. Alle 6 letture e lodi in basilica, messa alle 7,15 e alle 9,30, mentre alle 18,30 viene officiata la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo monsignor Giacomo Morandi.

· Al cinema Rosebud di via Medaglie d’Oro della Resistenza, in città, stasera alle 21 viene proposto il film ’Il canto delle cicale’, diretto dalla regia di Marcella Piccinini, per una produzione italo-turca del 2022, nell’ambito della rassegna ’Gli invisibili’. Questa è una delle tante storie di lotta, la storia del filo che unisce nonostante tutto le persone. Indissolubilmente. Un esempio, che parla silenziosamente anche di tutte le altre.

· Oggi alle 16,30 al centro sociale Tricolore di via Agosti, a Reggio, si svolge un incontro pubblico su energia e mercato libero, organizzato da Federconsumatori, con esperti chiamati a fornire informazioni e consigli ai cittadini sul tema del mercato libero dell’energia e di altri servizi. L’incontro si inserisce nell’ambito della seconda edizione della campagna di informazione e sensibilizzazione ’Non siamo nati ieri’ per la prevenzione e il contrasto delle truffe. Nel corso dell’incontro gli esperti forniscono anche utili consigli pratici su come effettuare adeguate scelte sul gestore dei servizi di gas ed energia, in base alle proprie necessità. Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito internet www.comune.re.it/antitruffa. a.le.