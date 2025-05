Mirco Maestri guida il Team Polti VisitMalta al Giro d'Italia 2023

Un’avventura lunga 21 tappe per un totale di 3.400 chilometri, spingendo forte sui pedali e cullando sogni di vittoria. E’ quella che si prepara ad assaporare da protagonista Mirco Maestri, 33enne di Luzzara, capitano del Team Polti VisitMalta, che da venerdì sfreccerà lungo lo Stivale nel segno del Giro d’Italia.

"È il mio ottavo Giro, il quarto consecutivo con la maglia di questa squadra. Lo vivo con l’entusiasmo di sempre, come se fosse il primo. Dentro di me nutro ancora la grintosa gioia di onorare la corsa rosa. Metto al servizio del gruppo la mia esperienza, che è addirittura aumentata. La formazione è solida, ha le carte in regola per vincere almeno una tappa. Al Tour of the Alps e al Giro di Turchia abbiamo confermato di star bene, ora più che mai è giunto il momento di credere in noi stessi e far vedere sulla strada quanto valiamo", dice Maestri, lanciando un messaggio d’incoraggiamento ai compagni di squadra.

Lo scorso anno Mirco Maestri ha vissuto sotto i riflettori una giornata in particolare, da incorniciare, da conservare nell’album dei ricordi: 120 chilometri a tutta velocità con Julien Alaphilippe. Una coppia irraggiungibile, con il 2° posto per il ciclista reggiano all’arrivo di Fano.

"Un podio e una fuga insieme a lui, che è sempre stato il mio idolo insieme a Sagan, valgono tanto quanto una vittoria", aveva commentato l’atleta di Luzzara, mentre l’asso più volte iridato si complimentava, aggiungendo: "Con una corsa così, anche Maestri avrebbe meritato di vincere". I tifosi si sono dati appuntamento e attendono la Freccia di Luzzara nel Reggiano il 21 maggio in occasione della frazione Viareggio-Castelnovo Monti. Lo spettacolo è garantito: partenza dalla Versilia, transito tra Lucchesia e Appennino con il fondovalle del Serchio la difficile salita da Castelnovo Garfagnana verso San Pellegrino Alpe a giudicare severamente i partecipanti e infine l’arrivo a ridosso della Pietra di Bismantova. A tentare l’impresa insieme a lui ci saranno Mattia Bais, Davide Bais, Giovanni Lonardi, Fran Muñoz, Andrea Pietrobon, Davide Piganzoli, Alessandro Tonelli. Sulle ammiraglie Giovanni Ellena, Jesus Hernandez, Orlando Maini e Stefano Zanatta.

"Ci presentiamo all’appuntamento più importante della stagione con grande ambizione per mettere in mostra la nostra identità e ripagare la fiducia degli sponsor. Il momento è buono, come dimostrano i recenti arrivi nei primi dieci al Tour of the Alps, i piazzamenti in Turchia e il podio a Reggio Calabria. Siamo consapevoli che il nostro ruolo è quello di poter recitare un copione da protagonisti e raccogliere risultati. Interpreteremo tutte le tappe come se fossero delle grandi classiche", aggiunge il direttore sportivo Stefano Zanatta.

Mirco Maestri riuscirà ancora una volta a lasciare una traccia nella corsa rosa con una nuova impresa? La volata è già stata lanciata, l’appuntamento è da dopodomani sino all’1 giugno sulle imprevedibili strade del Giro.

Massimo Tassi