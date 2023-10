Mire, posati i pavimenti: "La struttura per mamme e bimbi pronta nel 2026"

Il caldo abbraccio che la luminosa struttura del Mire riserverà ai nuovi nati sarà all’insegna di dedizione ed esperienza non solo per la competenza dei professionisti destinati a operarvi nelle molteplici specializzazioni di ostetricia, ginecologia, pediatria, neonatologia, ma per la ricerca e la formazione delle quali la struttura sarà culla.

Dopo anni di attesa finalmente il nuovo padiglione materno infantile sta per spuntare dal terreno.

Nei giorni scorsi, come ha informato il progettista Tiziano Binini, sono stati posati i primi pavimenti del piano seminterrato mentre inizierà in questi giorni lo spostamento, con relativa futura valorizzazione, dell’acquedotto romano che, ritrovato nel terreno, tanto ha impegnato gli archeologi contribuendo a ritardare i lavori di costruzione.

Il Mire si eleverà, come noto, su 4 piani più il seminterrato e sarà sormontato da un ’giardino d’inverno’.

Comincerà a funzionare, stando alle previsioni, dal 2026. Non sempre, però, il ritardo vien per nuocere: mesi e mesi di attesa hanno permesso di mettere meglio a fuoco la vocazione della struttura anche grazie a due importanti donazioni rese note nel corso di un partecipato incontro curato dalla onlus CuraRe che, presieduta da Deanna Ferretti Veroni, sta rendendo possibile il Mire.

Per la ricerca, la onlus Antonio Vallisneri presieduta dal professor Giovanni Battista La Sala ha messo a disposizione 250mila euro, per la formazione Transcoop ha donato 65mila euro raggiunti – ha informato il direttore generale della coop Luca Genitoni – versando un euro ogni mille chilometri percorsi dai propri automezzi.

La raccolta continua e Transcoop conta di poter finanziare, in tema di formazione, il Centro di simulazione ad alta fedeltà che i progettisti guidati da Binini collocheranno nel seminterrato del Mire.

All’incontro sul futuro del padiglione maternità e infanzia, l’altra sera, alla presenza di Stefano Bonaccini presidente della nostra Regione che finanzia il Mire insieme all’arcispedale (CuraRe ha finanziato il progetto), il direttore del dipartimento Ausl Giancarlo Gargano ha sintetizzato le attività della nuova struttura in assistenza, formazione e ricerca.

Quest’ultima, anche in rapporto col mondo accademico, sarà attuata, ad esempio, in ambito genetico, onco-ginecologico, neuropsichiatrico infantile.

Si torna cosi, opportunamente, agli scopi di base che ispirarono l’ideatore dell’ospedale della donna e del bambino, il prof La Sala.

Il noto primario, vice presidente di CuraRe, ora aiuta anche economicamente il suo ’sogno’ tramite la ’Vallisneri’: "Ho proposto tra l’altro – spiega – che CuraRe finanzi una borsa di studio triennale per due ricercatori biologi, con bando a cura del Santa Maria Nuova. La ricerca è fondamentale perché aiuta a migliorare l’assistenza sviluppando la conoscenza".

Il presidente Bonaccini non ha dubbi: "Il Mire sarà uno dei luoghi di maggiore eccellenza nazionale nel settore materno infantile".